Вестник Кавказа

Российские туристы меняют Турцию на Грузию

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Турции становится все более дорогим, что заставляет туристов искать альтернативы. Соседняя Турции Грузия завоевывает расположение россиян.

Туристы из РФ все чаще выбирают Грузию вместо традиционной Турции, заметили как российские, так и зарубежные эксперты.

Главной причиной, по которой туристы ищут замену Турции стала инфляция в стране и сильный рост цен на отдых на привычных курортах, отмечается в материале британского издания Birmingham Live. На фоне дорогой Турции популярной становится ранее недооцененная Грузия. В стране развивается туристическая инфраструктура, расширяется международное транспортное сообщение. Спрос на Грузию растет как среди россиян, так и среди туристов из Европы.

В туристической компании «Русский Экспресс» назвали еще одну причину, почему Турция теряет позиции. По словам гендиректора компании Тараса Кобищанова, Турция практически перестала предлагать «горящие» туры и ждать, что такие предложения вернутся, не стоит. Грузия, как недорогая относительно Турции страна, становится все популярнее, добавил он, передает Турпром.

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