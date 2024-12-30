Вестник Кавказа

Турция останется главным выездным направлением в 2025 году - АТОР

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В АТОР дали прогноз по зарубежному туризму на текущий год. Основным туристическим направлением для российских путешественников останется Турция.

Где будут отдыхать россияне в 2025 году? Главным направлением будет Турция, считает вице-президент АТОР, гендиректора холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

«Турция опять будет лидировать просто в силу емкости отельной базы, близости к России и наибольшим объемам полетных программ»

– вице-президент АТОР

Также среди основных выездных направлений останутся Эмираты, Египет, Таиланд, Китай и Абхазия. Какие из этих стран нарастят турпоток из РФ будет зависеть от стоимости туров, наличия полетных программ, геополитической ситуации.

Отдых за границей станет дороже по всем направлениям, при этом Турция может стать наиболее подорожавшей страной, добавил он.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Генконсульство РФ следит за ситуацией с пропавшей в Турции россиянкой

Генконсульство РФ следит за ситуацией с пропавшей в Турции россиянкой

Пропавшую в Стамбуле уроженку КБР нашли спустя 10 дней

Пропавшую в Стамбуле уроженку КБР нашли спустя 10 дней

Прогноз по отношениям России и Грузии в 2025 году дали в РАН

Прогноз по отношениям России и Грузии в 2025 году дали в РАН

Турист из России погиб в Турции на горнолыжном курорте

Турист из России погиб в Турции на горнолыжном курорте

Турция стала самым доступным направлением на майские праздники

Турция стала самым доступным направлением на майские праздники

Россия сохранила лидерство по поставкам газа и нефти в Турцию

Россия сохранила лидерство по поставкам газа и нефти в Турцию

Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью

Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью

Турция вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров России

Турция вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров России

&quot;Росатом&quot; под Новый год поставил реактор на третий энергоблок АЭС &quot;Аккую&quot; в Турции

"Росатом" под Новый год поставил реактор на третий энергоблок АЭС "Аккую" в Турции

Сборные России и Турции по футболу могут провести матч

Сборные России и Турции по футболу могут провести матч

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы