Турция останется главным выездным направлением в 2025 году - АТОР

В АТОР дали прогноз по зарубежному туризму на текущий год. Основным туристическим направлением для российских путешественников останется Турция.

Где будут отдыхать россияне в 2025 году? Главным направлением будет Турция, считает вице-президент АТОР, гендиректора холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

«Турция опять будет лидировать просто в силу емкости отельной базы, близости к России и наибольшим объемам полетных программ»

– вице-президент АТОР

Также среди основных выездных направлений останутся Эмираты, Египет, Таиланд, Китай и Абхазия. Какие из этих стран нарастят турпоток из РФ будет зависеть от стоимости туров, наличия полетных программ, геополитической ситуации.

Отдых за границей станет дороже по всем направлениям, при этом Турция может стать наиболее подорожавшей страной, добавил он.