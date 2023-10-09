В Турции могут ввести в оборот купюру в 500 лир

В Турции вскоре может быть выпущена банкнота номиналом 500 лир. Сейчас самой крупной банкнотой остается 200 лир, выпущенная 15 лет назад.

Падение покупательной способности турецкой лиры может привести к тому, что вскоре Центробанк Турции может выпустить банкноту номиналом 500 лир.

В настоящее время самая крупная купюра в Турции - 200 лир, инфляция и снижение покупательной способности сделали актуальным появление новой купюры в 500 лир.

ЦБ страны, передают турецкие обозреватели, уже подготовил к выпуску новую банкноту. Ранее сообщалось, что 500 лир могут появиться в Турцию в начале 2025 года.

Напомним, банкнота 200 лир была выпущена в оборот в 2009 году, сегодня 200 лир соответствуют $5,7.