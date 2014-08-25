В Турции закроются более полутысячи ресторанов KFC и Pizza Hut

Рестораны быстрого питания сетей KFC и Pizza Hut в Турции показали результаты "значительно ниже средних мировых показателей", поэтому компания-владелец Yum! Brands приняла решение в ближайшее время закрыть в стране около 550 своих ресторанов, сообщает компания в пресс-релизе.
"Мы приняли решение прекратить сотрудничество с владельцем и оператором всех ресторанов KFC и Pizza Hut в Турции, компанией IS Gida A.S., которая не смогла соответствовать нашим стандартам"
- компания Yum! Brands
Все попытки компании решить накопившиеся проблемы успехом не увенчались - турецкий оператор не смог выполнить необходимые условия, пишет Sputnik Армения.
Закрытие ждет 283 ресторанов KFC и 254 пиццерий Pizza Hut, на общей прибыли компании-владельца это не скажется, и они могут быть снова открыты при соблюдении всех требований в будущем, отметили в компании.
Как пишет турецкое издание Yeni Şafak, решение Yum! Brands о закрытии точек питания может быть связано с бойкотом, организованным турецкими клиентами.