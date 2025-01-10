В Махачкале сгорел автосервис

В столице Дагестана произошло возгорание в одном из автосервисов. Четыре бокса и две машины сгорели в пожаре, сотрудники и посетители предприятия не пострадали.

В сервисе по ремонту автомобилей в Махачкале произошел пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно справились с огнем, передали в местном чрезвычайном ведомстве.

"По системе 112 поступило сообщение о пожаре в автосервисе, расположенном в Махачкале. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 150 кв. м"

- МЧС России по Дагестану

В результате происшествий все остались целы и невредимы, однако повреждения получили 4 бокса и 2 машины, находившихся в автосервисе.