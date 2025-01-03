Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

В столице Дагестана загорелась электроподстанция Приморская. Перебои в подаче электроэнергии коснулись 140 улиц города.
В дагестанской столице произошла крупная авария на электросетях из-за воспламенения на подстанции Приморская. Из-за этого у жителей около 140 улиц нет света в домах и квартирах, рассказали в мэрии.
Происшествие затронуло районы Ипподрома, Турали, Авангард, Мотор и Ветеран.
"Могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках"
- мэрия Махачкалы
Прибывшие на место сотрудники аварийных служб приступили к восстановительным работам.