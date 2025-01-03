Вестник Кавказа

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана загорелась электроподстанция Приморская. Перебои в подаче электроэнергии коснулись 140 улиц города.

В дагестанской столице произошла крупная авария на электросетях из-за воспламенения на подстанции Приморская. Из-за этого у жителей около 140 улиц нет света в домах и квартирах, рассказали в мэрии.

Происшествие затронуло районы Ипподрома, Турали, Авангард, Мотор и Ветеран.

"Могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках"

- мэрия Махачкалы

Прибывшие на место сотрудники аварийных служб приступили к восстановительным работам.

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