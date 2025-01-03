Мужчине вынесли приговор за опасное вождение в Махачкале

Жителя дагестанской столице оштрафовали на крупную сумму денег за угрозу безопасности движения. Он совершал на своем автомобиле опасные маневры на дороге.

В Махачкале осудили местного жителя за опасное вождение автомобиля. Об этом рассказали в объединенной пресс-служба судов Дагестана.

Установлено, что летом 2024 года мужчина, находясь за рулем машины BMW без регистрационных знаков, много раз выезжал на полосу встречного движение.

По данному факту было заведено дело по статье об угрозе безопасности дорожного движения.

Мужчина он признал свою вину. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 250 тыс рублей.