Вестник Кавказа

Молодой человек погиб в ДТП с грузовиком в Дагестане

Молодой человек погиб в ДТП с грузовиком в Дагестане
© Фото: пресс-служба МВД Дагестана
В Дагестане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Авария произошла ночью 12 января. Жертвой ДТП стал молодой водитель легковушки.

Автоавария произошла на федеральной трассе «Кавказ» возле населенного пункта Каякент в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

ДТП произошло 12 января в 02:00 мск. 40-летний водитель грузовика «Вольво» после выезда на встречную полосу врезался в легковушку ВАЗ под управлением 22-летнего жителя Каякента.

Как заявили в министерстве, молодой водитель от полученных повреждений скончался.

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