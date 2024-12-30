Молодой человек погиб в ДТП с грузовиком в Дагестане

В Дагестане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Авария произошла ночью 12 января. Жертвой ДТП стал молодой водитель легковушки.
Автоавария произошла на федеральной трассе «Кавказ» возле населенного пункта Каякент в Дагестане, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
ДТП произошло 12 января в 02:00 мск. 40-летний водитель грузовика «Вольво» после выезда на встречную полосу врезался в легковушку ВАЗ под управлением 22-летнего жителя Каякента.
Как заявили в министерстве, молодой водитель от полученных повреждений скончался.