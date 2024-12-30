Вестник Кавказа

Авария на ЛЭП лишила света жителей Махачкалы

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария произошла на ЛЭП в Махачкале, электроснабжения лишились 16 тыс человек. Энергетики пообещали устранить неполадки в течение трех часов.

Авария на ЛЭП возле подстанции "Юго-Восточная" в Махачкале привела к отключению электричества в домах, пишет пресс-служба дагестанского Минэнерго.

Как заявили в ведомстве, на линии электропередачи 6-10 кВ произошло короткое замыкание, что привело к повреждению энергооборудования и лишению части потребителей света.

Подчеркивается, что без энергоснабжения остались порядка 16 тыс махачкалинцев. Энергетики пообещали ликвидировать все неполадки в течение трех часов.

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