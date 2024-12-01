Вестник Кавказа

Экстренное предупреждение из-за лавин объявлено в Дагестане

лавина
© Фото: фотография в Telegram-канале ГУ МЧС России по Дагестану
Жителей Дагестана и туристов предупредили об опасности схода лавин. Экстренное предупреждение о лавиноопасности будет действовать до вечера субботы.

В Дагестане в ближайшие сутки существует опасность схода лавин. Об этом в пятницу информирует региональное управление МЧС.

В связи с этим на территории республики объявили экстренное предупреждение.

"В период с 18:00 мск 10 января до 18:00 мск 11 января в горах Дагестана выше 2 тыс. метров лавиноопасно"

– пресс-служба управления

В МЧС предупредили о риске повреждения зданий, ЛЭП и инфраструктурных объектов. В ведомстве призывают граждан временно отказаться от походов в горы.

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