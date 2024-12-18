Вестник Кавказа

К вывозу туш мертвых тюленей приступили в Дагестане

вывоз туш нерп с побережья Каспия в Дагестане
© Фото: Telegram-канал администрации Махачкалы
На побережье Каспия в Дагестане начался вывоз мертвых нерп. Туши животных были обнаружены там в конце прошлого года.

В Дагестане начали вывозить туши каспийских тюленей, которые погибли при невыясненных пока обстоятельствах. Об этом поведали 9 января в махачкалинской администрации.

"Городские службы проводят работу по очистке береговой зоны от туш мертвых нерп. Профильными службами были проведены проверки на предмет причины гибели животных"

– пресс-служба администрации

После этого нерп захоронят на специализированном полигоне.

Напомним, туши нерп были найдены на побережье Каспийского моря в середине прошлого месяца. Для того, чтобы установить причины их гибели, профильные службы провели необходимые процедуры.

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