Вестник Кавказа

Численность тюленей в Каспийском море значительно сократилась

Дикий пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На пляжах Каспийского моря были найдены сотни неживых тюленей за текущий месяц. Ученые связывают это с птичьим гриппом и обмелением Каспия.

Около 400 мертвых тюленей нашли ученые из Дагестана на побережье Каспийского моря в декабре 2024 года, рассказала пресс-служба Фонда «Компас».

«К сожалению, преобладающее число погибших тюленей — самки и большинство из них беременные. Это очередной ощутимый удар по репродуктивному ядру популяции»

- доцент ДГУ Абдулгамид Теймуров

Ученые взяли биологические образцы у мертвых животных для анализа и обследовали их.

Специалисты предполагают, что сокращение численности тюленей в Каспийском море связано с распространением вируса птичьего гриппа и обмелением.

Сейчас в Каспийском море живут всего 8 особей тюленей, согласно результатам наблюдений за фотоловушкой с июля по декабрь уходящего года. Ранее их и вовсе не находили.

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