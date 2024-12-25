Вестник Кавказа

Глава МИД Турции отправляется в Азербайджан

Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Руководитель турецкого МИД проведет ряд встреч в азербайджанской столице. В ходе визита будут обсуждаться различные аспекты двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Турции прибывает с визитом в Азербайджан. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным Haber Global, в рамках поездки Хакан Фидан проведет ряд встречи на высоком уровне. На переговорах будет обсуждаться азербайджано-турецкое сотрудничество в различных областях.

В частности, планируется поговорить о взаимодействии в политике, экономике, торговле, энергетике, а также в транспортной и военной сферах.

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