Глава МИД Турции отправляется в Азербайджан

Руководитель турецкого МИД проведет ряд встреч в азербайджанской столице. В ходе визита будут обсуждаться различные аспекты двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Турции прибывает с визитом в Азербайджан. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным Haber Global, в рамках поездки Хакан Фидан проведет ряд встречи на высоком уровне. На переговорах будет обсуждаться азербайджано-турецкое сотрудничество в различных областях.

В частности, планируется поговорить о взаимодействии в политике, экономике, торговле, энергетике, а также в транспортной и военной сферах.