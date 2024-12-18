Вестник Кавказа

Байрамов и Фидан обсудили ситуации в регионе и мире

Байрамов и Фидан обсудили ситуации в регионе и мире
© Фото: сайт МИД Азербайджана
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и другие региональные и международные вопросы.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов поговорил по телефону со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, пишет пресс-служба МИД Азербайджана.

Министры в ходе беседы поговорили о региональной и международной безопасности. Кроме того, были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Фидан еще раз выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой в Казахстане. Он отметил, что Анкара солидарна с Баку и всегда готова оказать поддержку.

Байрамов поблагодарил турецкого министра за соболезнования, а также за поддержку и солидарность. Глава МИД АР добавил, что ситуация находится под контролем азербайджанских властей.

Помимо этого, руководители ведомств затронули текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Байрамов подтвердил намерение Баку оказать помощь Дамаску.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы и планы сотрудничества в рамках ОТГ. Они также обменялись мнениями и по другим вопросам, которые представляют взаимный интерес.

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