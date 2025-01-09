Вестник Кавказа

Рицинский нацпарк в Абхазии за год потерял популярность

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество гостей, которые побывали в Рицинском национальном парке в Абхазии, в начале 2025 года по сравнению с прошлым годом упало почти на 43%. Представитель парка назвал и причины этой негативной тенденции.

Поток туристов в Рицинский заповедник в первой половине января 2025 года практически обвалился по сравнению с обстановкой на аналогичный период прошлого года, рассказал завотделом по туризму и экскурсиям при парке Этлан Багателия.

По его словам, обычно на новогодние праздники Рицинский нацпарк очень популярен среди туристов. Однако на Новый год 2025 было отмечено снижение их количества.

Так, уточнил Багателия, с 1 по 15 января 2024 года в заповеднике побывали 10 694 человека. В текущем году показатель составил 6 107 туристов. Таким образом, их общее количество упало почти на 43%, передает Sputnik.

Завотделом также объяснил, с чем связано это падение. По его словам, туристов стало меньше из-за событий, которые происходили в Абхазии в конце 2024 года. Отрицательно могли повлиять и заявления других представителей туристической индустрии.

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