Вестник Кавказа

Новоафонская пещера в Абхазии разонравилась туристам

Новоафонская пещера в Абхазии разонравилась туристам
© Фото: сайт Новоафонской пещеры
Главную достопримечательность Нового Афона в Абхазии, Новоафонскую пещеру, посетили меньше туристов за первые 14 дней 2025 года, чем в прошлом году: всего 6 тыс человек вместо 7,8 тыс человек. Они принесли в бюджет комплекса 4,2 млн рублей.

В первые две недели 2025 года Новоафонскую пещеру в Абхазии посетили более 6 тыс человек, рассказали представители комплекса.

Благодаря посетителям бюджет пещеры пополнился на 4,2 млн рублей.

В первые дни 2024 года Новоафонская пещера приняла около 7,8 тыс человек, которые принесли в бюджет комплекса свыше 5,4 млн рублей.

Напомним, что Новый Афон попал в список самых бюджетных направлений для отдыха на новогодние праздники. Одна ночь в отеле обходилась туристам в среднем в 3,4 тыс рублей.

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