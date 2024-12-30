Вестник Кавказа

Новый Афон вошел в список самых доступных курортов в январе

Дача Сталина в Новом Афоне
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Зимний отдых в Абхазии – один из самых бюджетных, следует из данных сервиса бронирований. В январе Новый Афон попал в список из 10 самых недорогих направлений для отдыха.

Недорого отдохнуть на море в январе можно в Крыму, Абхазии, Краснодарском крае, следует из данных сервиса Tvil.

Отдых в Новом Афоне в январе обходится туристам в среднем в 3114 рублей за ночь. Чаще всего отдыхающие проводят в абхазском городе пять ночей.

Еще дешевле можно отдохнуть в Евпатории, сутки проживания обойдутся в 2194 рубля, Ейске – 2505 рублей и Симферополе – 2664 рубля.

Также в список востребованных недорогих направлений для январского отдыха вошли Керчь, Кемерово, Барнаул, Феодосия, Горячий Ключ и Туапсе.

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