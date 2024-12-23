Вестник Кавказа

Главы МИД России и Азербайджана поговорили про ситуацию вокруг катастрофы в Казахстане

Главы МИД России и Азербайджана поговорили про ситуацию вокруг катастрофы в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ситуацию вокруг крушения воздушного судна AZAL обсудили руководители МИД РФ и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов. Они отметили важность проведения тщательного расследования катастрофы и предотвращения подобных трагических инцидентов в будущем.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, рассказали в российском ведомстве. На повестке дня стояла ситуация вокруг крушения воздушного судна Азербайджанских авиалиний (AZAL) рядом с казахстанским Актау.

«В продолжение состоявшейся в тот же день беседы между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым министры обсудили развитие событий, связанное с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи казахстанского города Актау»

- МИД РФ

Политики отметили необходимость расследования точных причин и обстоятельств авиакатастрофы в Казахстане, а также действий по предотвращению схожих трагедий в будущем.

До этого Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом АР Ильхамом Алиевым. Они выразили взаимные соболезнования в связи с гибелью в результате авиакатастрофы как российских, так и азербайджанских граждан. Также президент РФ принес извинения за то, что трагедия произошла в воздушном пространстве России.

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