Дагестан обрел 35 станций для зарядки электромобилей

Жители Дагестана получили 35 зарядных станций для электрокаров по итогам 2024 года. Их установили в столице и других городах республики.

С начала 2024 года в Дагестане появилось 35 новых зарядных станций для электрокаров, рассказали в Минэнерго республики.

«Для создания сети бесперебойного движения все электрозаправочные станции установлены преимущественно на федеральных и региональных трассах, а также на территориях городских округов»

- Минэнерго Дагестана

Большая часть из них установлена в Махачкале, остальные расположились в Дербенте, Каспийске, Кизилюрте и других городах и районах республики.