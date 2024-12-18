Чиновников из Махачкалы привлекли к ответственности за сокрытие доходов

В Махачкале наказали местных чиновников. 12 служащих предоставили неполные сведения о доходах и имуществе за 2023 год.
Махачкалинских чиновников привлекли к ответственности за сокрытие сведения о своих доходах и имуществе, пишет пресс-служба дагестанской прокуратуры.
Известно, что 12 работников администрации Кировского района не предоставили полные сведения о своих доходах и имуществе за 2023 год.
Надзорный орган потребовал от главы администрации ликвидировать нарушения. Итогом стало привлечение служащих к дисциплинарной ответственности.