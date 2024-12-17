Машина наехала на девушку в пригороде Махачкалы

Девушка попала под колеса автомобиля в пригороде Махачкалы. Пострадавшую доставили в больницу. Собраны материалы для принятия решения.
В поселке Новый Хушет возле Махачкалы автомобиль «Лада» наехал на 16-летнюю девушку, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.
В момент происшествия девушка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. За рулем легкового автомобиля находился 29-летний местный житель.
В результате ДТП девушку доставили в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.