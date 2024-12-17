Вестник Кавказа

Машина наехала на девушку в пригороде Махачкалы

Машина наехала на девушку в пригороде Махачкалы
© Фото: пресс-служба МВД Дагестана
Девушка попала под колеса автомобиля в пригороде Махачкалы. Пострадавшую доставили в больницу. Собраны материалы для принятия решения.

В поселке Новый Хушет возле Махачкалы автомобиль «Лада» наехал на 16-летнюю девушку, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.

В момент происшествия девушка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. За рулем легкового автомобиля находился 29-летний местный житель.

В результате ДТП девушку доставили в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

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