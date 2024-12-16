Вестник Кавказа

Пятеро стали жертвами ДТП в КБР

Пятеро стали жертвами ДТП в КБР
© Фото: МЧС КБР
В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля. В результате погибли пятеро человек. Движение на трассе организовано в штатном режиме.

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Кавказ» в Зольском районе Кабардино-Балкарии, пишет пресс-служба МВД по регионе.

Автоавария произошла сегодня утром, врезались машины Chevrolet и Volkswagen. В результате погибли водитель и три пассажира Chevrolet и водитель Volkswagen.

В ведомстве отметили, что в настоящее время движение на данном участке федеральной трассы «Кавказ» организовано в штатном режиме.

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