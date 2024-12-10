Устроивший в Ингушетии тройное ДТП водитель погиб

Тройное ДТП произошло в Ингушетии. Спровоцировавший аварию водитель погиб в больнице. По данному факту проводится проверка.

Тройная автоавария с участием «Мерседеса» и двух «Лад» произошла в Ингушетии, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Как заявили в ведомстве, инцидент произошел вчера утром на первом километре трассы Назрань – Экажево. Виновником ДТП стал водитель «Гранты».

Отмечается, что владелец «Лады» при обгоне врезался сначала с «Мерседесом», а потом с «Ладой Приорой». От повреждений мужчина умер в больнице.

В Госавтоинспекции добавили, что по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.