Возле дороги в ингушских Барсуках нашли тайник с оружием и боеприпасами

Ингушские правоохранители нашли в лесистой местности рядом с дорогой в ингушских Барсуках тайник, в котором хранились пистолет и патроны к нему и автомату, а также гранаты – сейчас полицейские ищут его хозяина.

Силовики нашли в Ингушетии рядом с автотрассой схрон с оружием, взрывчаткой и боеприпасами, сообщили в правоохранительных органах региона.

"В лесистой местности Назрановского района на расстоянии 80 м от автодороги Барсуки - Средние Ачалуки на глубине одного метра под землей обнаружена пластиковая труба, в которой находились пистолет Макарова, два магазина к нему, 16 патронов калибра 9 мм, 80 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты Ф-1 и два запала к ним, а также 6 автоматных магазинов"

- МВД Ингушетии

Также в тайнике была спрятана типичная экипировка террориста - разгрузка, перчатки и маска-балаклава, передает "Интерфакс".

Все содержимое тайника направлено на экспертизу, а правоохранители разыскивают его хозяина.