Помощь боевикам может лишить жителя Ингушетии свободы

Пособника боевиков поймали в Ингушетии, его обвиняют в хранении взрывчатки дома. Жителя взяли под стражу, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Житель Ингушетии, который помогал террористам, хранил в своем доме взрывное устройство, он предстанет перед судом, пишет телеграм-канал «Розыск Ингушетия».

Отмечается, что мужчина взят под стражу. Уголовное дело в отношении пособника боевиков рассматривается в Магасе. Его могут отправить за решетку на 8 лет.

Задержанный помогал боевикам, который совершили атаку на полицейский пост в республике в 2023 году. Он знал о других членах группировки, но правоохранительным органам об этом не доложил.