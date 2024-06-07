Вестник Кавказа

Ингушетия и КЧР признаны беднейшими регионами России

Ингушетия и КЧР признаны беднейшими регионами России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно исследованию, Ингушетия и КЧР оказались беднейшими регионами России. Ямало-Ненецкий и Ненецкий признаны наиболее обеспеченными.

Согласно статистическим данным, самыми бедными российскими регионами оказались Ингушетия и Карачаево-Черкессия. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге по доходам населения среди регионов России по итогам 2023 года, замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкессия. Возглавили список Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. 

«Согласно данным официальной статистики, разница в уровне медианных среднедушевых доходов у «богатых» и «бедных» регионов пятикратная (от 100,7 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 20,2 тысячи рублей в Республике Ингушетия)»

– исследование РИА Новости

 В целом же в исследование фиксирует рост экономики РФ: в частности, выросли зарплаты, снизилось число граждан находящихся за порогом бедности. В частности, Росстат отмечает, что в минувшем году реальные финансовые поступления россиян подросли на 5,6%.

Таким образом, анализ экономического развития российских регионов позволяет увидеть как положительные, так и отрицательные тенденции в экономике страны. Важно продолжать работу над устранением разрыва между развитыми и менее развитыми регионами, чтобы обеспечить устойчивое и равномерное экономическое развитие России.

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