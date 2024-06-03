Ингушетия будет развивать экономику за счет инвестиций

В развитии экономики и бизнеса Ингушетия делает ставку на внебюджетные инвестиции, которые растут с каждым годом - в 2024г ожидает более 12 млрд руб. внебюджетных инвестиций, на которые будут создаваться новые промышленные объекты.

Власти Ингушетии планируют в 2024 году привлечь более 12 млрд рублей внебюджетных инвестиций, сообщил в ходе ПМЭФ-24 глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"По итогам 2023 года в экономику республики привлечено 23,3 млрд рублей инвестиций, это почти на 7% больше, чем годом ранее, в том числе внебюджетных - 10,36 млрд рублей. Согласно прогнозу, в 2024 году планируется привлечь более 12,1 млрд рублей внебюджетных инвестиций"

- Махмуд-Али Калиматов

Помимо этого, для развития частного бизнеса в республике созданы все условия – это не только различные налоговые льготы, но даже предоставление земли для них под проекты, передает "Интерфакс".

Главная проблема в регионе на сегодняшний день – это строительство завода очистных сооружений, давно назрела необходимость строительства завода по производству сжиженного газа, все они будут построены за счет инвестиций: в ближайшее время пройдет инвестиционный совет, свои проекты на котором представят 7-8 организаций. Власти готовы помогать бизнесу в их реализации, - добавил глава Ингушетии.

В общей сложности к 2030 году в республике в рамках модели экономического развития субъекта за счет инвестиций планируется реализовать бизнес-объектов на общую сумму в 127,5 млрд рублей.