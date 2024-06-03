Вестник Кавказа

Завод по производству сыра появится в Ингушетии

Завод по производству сыра появится в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии будет построено предприятие по производству сыра. Это будет первый такой завод в республике. Производить на заводе планируется также молочную и кисломолочную продукцию.

Производить сыр в промышленных масштабах начнут в Ингушетии, заложить строительство нового завода планируется 7 июля, рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Планируем в этот день заложить первый камень строительства завода по производству сыра. Он будет входить в состав молокоперерабатывающего комбината, который ранее простаивал, и который мы намерены перезапустить"

– Калиматов

Предприятие будет производить не только сыр, но и другие молочные и кисломолочные продукты. На первом этапе продукция будет поступать на рынок Ингушетии, затем начнется экспорт в соседние регионы, добавил глава Ингушетии.

Инвестор проекта уже выбран, также решен вопрос с молоком - закуплено около 700 молочных коров.

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