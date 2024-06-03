Вестник Кавказа

Ингушетия стала самым безработным регионом в РФ

Ингушетия стала самым безработным регионом в РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетия возглавила список российских регионов с наиболее высоким уровнем безработицы. Также в список попали Дагестан и Чечня.

Глава Минтруда РФ заявил о том, что Ингушетия стала лидером списка регионов с наиболее высоким уровнем безработицы. Этот показатель достиг в апреле 26,9%.

«У нас самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ингушетии. По данным на апрель показатель составляет 26,9%. Это ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4 процентных пункта. По-прежнему у нас в лидерах Дагестан – 11,3%, Чеченская Республика -10%. Но даже по этим территориям мы имеем положительную динамику на снижение показателя»

– Антон Котяков

Причины высокой безработицы в Ингушетии

Отметим, что одной из основных причин безработицы в регионе является недостаточно развитая экономика. Ограниченные возможности для предпринимательства и инвестиций приводят к тому, что создание новых рабочих мест затруднено. Также важную роль играет недостаточный уровень квалификации населения, что делает его менее конкурентоспособным на рынке труда.

Для снижения уровня безработицы в Ингушетии необходимо принятие комплекса мер. Важно развивать малый и средний бизнес, обеспечивать поддержку предпринимателям и инвесторам, а также повышать уровень образования и квалификации населения. Создание новых рабочих мест и стимулирование занятости – ключевые шаги на пути к решению этой проблемы.

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