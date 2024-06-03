Университет управления поможет Ингушетии преодолеть безработицу

Власти Ингушетии и руководство Госуниверситета управления подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на отработку механизмов облегчения трудоустройства молодых специалистов.

Власти Ингушетии в рамках ПМЭФ заключили соглашение с ГУУ, направленное на облегчение выпускникам поиска работы по специальности.

«Одним из весомых пунктов соглашения является разработка и внедрение эффективных форм сотрудничества университета и работодателей Ингушетии при подготовке и трудоустройстве выпускников. Этот момент имеет для региона особое значение, так как снимает с повестки сразу два вопроса: с одной стороны, это поиск свободных вакансий для выпускника вуза, а с другой стороны, - проблема работодателя, который не может найти квалифицированного специалиста. Это еще один готовый механизм для снижения уровня безработицы в регионе»

– глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Также планируется проведение в республике мастер-классов, тренингов и курсов повышения квалификации.

В рамках сотрудничества с Ингушетией, Госуниверситет управления предпринимает шаги по снижению уровня безработицы в регионе. Организация проводит мастер-классы, тренинги и курсы повышения квалификации для молодежи, помогая им приобрести необходимые навыки для успешного трудоустройства. Кроме того, ГУУ активно поддерживает стартапы и предпринимательскую активность, способствуя развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Важно отметить, что сотрудничество Госуниверситета управления с Ингушетией приносит конкретные результаты. Благодаря усилиям учебного заведения и поддержке со стороны региональных властей удалось значительно снизить уровень безработицы среди молодежи и создать новые рабочие места. Это позволяет региону развиваться более устойчиво и обеспечивает молодым специалистам перспективы для реализации своих профессиональных амбиций.