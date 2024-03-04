Безработица в России поставила новый рекорд

Уровень безработицы среди россиян опустился до исторически рекордного минимума. По данным Росстата, он упал до 2,6%. Ранее в правительстве выражали опасения из-за возможного дефицита кадров.

Безработных в России становится все меньше: в апреле их количество достигло нового исторического минимума, составив 2,6%, сообщает Росстат.

В абсолютном выражении число безработных достигло 2 млн россиян. При расчетах бралось во внимание только население в возрасте 15 лет и старше.

Что касается пола, то безработных женщин немного больше, чем мужчин, – почти 53% против более 47%. Соответственно, уровень женской безработицы чуть выше, чем у мужчин, – 2,8% и 2,4%.

Проблема безработицы острее стоит в селах: там к этой категории относится 4,3% жителей. В городах работы не имеют 2,1% населения. Однако в абсолютном выражении картина обратная: число безработных селян составляет 800 тыс, горожан – 1,2 млн.

В марте безработица в России также установила рекорд, сократившись до 2,7%.

Отметим, что в российском руководстве высказываются мнения относительно такой негативной стороны низкой безработицы, как дефицит кадров. Об этой проблеме предупреждали глава Центробанка Эльвира Набиуллина и Минпромторг.