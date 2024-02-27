Меньше безработных стало на Северном Кавказе

В регионах Северного Кавказа упала безработица. При этом они по-прежнему значительно отстают от других субъектов. Антилидер – Ингушетия.

Несмотря на снижение уровня безработицы, регионы Северного Кавказа по-прежнему отстают от остальных российских регионов, говорится в исследовании, проведенном экспертами РИА Новости.

Самый высокий уровень безработицы выявлен в Ингушетии – 27,4%. Показатель по сравнению с 2022 годом упал на 1%. Республика оказалась на последней строчке рейтинга.

Вторым антилидером списка стал Дагестан – 12,5% в текущем году (+0,9%). Тройку замыкает Чеченская Республика – 10,4% (-0,9%). В пятерке находятся Кабардино-Балкария – 8,8% (-1%) и Северная Осетия – 8,6% (-3,3%).

Повыше в рейтинге расположились Карачаево-Черкесия – 8,4% (-1,8%) и Ставропольский край – 3,6% (-0,9%).

Лидером рейтинга стала Чукотка – 1%. В Москве уровень безработицы составил 1,7%, а в Санкт-Петербурге – 1,5%.