Поиск работы может занять у жителей Дагестана 9 месяцев

Жители Дагестана тратят на поиск трудоустройства около 9 месяцев. Самый минимальный показатель выявлен Ямало-Ненецком округе – чуть более 2 месяцев.

На поиск работы россияне в прошлом году в среднем тратили чуть менее 6 месяцев, говорится в исследовании, проведенном экспертами издания РИА Новости.

Отмечается, что на поиски трудоустройства жители Дагестана вынуждены потратить до 9 месяцев. Наихудший показатель на Северном Кавказе выявлен в Карачаево-Черкесии – на поиски работы жителям этой республики может понадобиться более 10 месяцев.

Быстрее всех в СКФО работу находят жители Ставропольского края, на это им понадобиться 4,5 месяца. Жителям Северной Осетии тратят на поиски 5,9 месяцев, в Чечне – 6,3 месяцев, в КБР – 6,5 месяцев.

Самые минимальные показатели в этом направлении продемонстрировали жители российского Севера. Так, поиск работы в Ямало-Ненецком округе займет 2,2 месяца. В тройке, помимо ЯНАО, оказались Ульяновская область (2,6 месяцев) и Санкт-Петербург (2,8 месяцев).

Стоит добавить, что в Москве можно найти работу почти за 5 месяцев, а в Московской области – за 3,2 месяца. В рейтинг не попали ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Рейтинг был составлен на основе данных Росстата по итогам четвертого квартала прошлого года.