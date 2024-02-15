В регионах СКФО заканчиваются рабочие места

Аудиторская компания "ФинЭкспертиза" провела интересное исследование, которое показало: в большинстве республик Северо-Кавказского федерального округа для соискателей просто нет рабочих мест: доля колеблется до десятых, а иногда до сотых вакансии.

В республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) не осталось рабочих мест для соискателей, показало исследование ООО "ФинЭкспертиза".

Так, на каждого обратившегося в центры занятости Ингушетии есть лишь 0,01 вакансии, в Чечне - 0,03 вакансии, в Дагестане - 0,2 вакансии, в Северной Осетии - 0,6 вакансии, в Кабардино-Балкарии - 0,7 вакансии, передает "АиФ-Ставрополье".

Чуть больше вариантов найти работу в Карачаево-Черкесии – по крайней мере, на одного соискателя приходится 1,1 вакансии, а вот на Ставрополье другая напасть - здесь не хватает кадров, и на одного неработающего жителя региона приходится 4,6 вакансий.

Такой же тренд характерен для большинства российских регионов – безработица сократилась до минимума, а на одного соискателя в среднем приходится 4 вакансии.

Еще одна особенность - кадровый голод не только количественный, но и качественный, и высокая зарплата не гарантирует того, что вакантное место займет профессионал, а это усиливает инфляцию, считает президент ООО "ФинЭкспертиза" Елена Трубникова.

"В целом для экономики в среднесрочной перспективе преодолеть количественную нехватку персонала в полной мере невозможно, поэтому единственным решением остается увеличение производительности труда. А повысить квалификацию довольно многочисленной рабочей силы, занятой низкоквалифицированным трудом, в будущем возможно через развитие системы профессиональной переподготовки"

- Елена Трубникова