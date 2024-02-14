Молодежный центр в Черкесске будет готовить кадры для легпрома

В марте нынешнего 2024 года в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) заработает Центр подготовки специалистов для легкой промышленности, сообщил министр по делам молодежи республики Ибрагим Тоторкулов.
"Совместно с Минпромом КЧР в марте открываем Центр подготовки специалистов в сфере легкой промышленности. Это важное для региона направление, которое является сильно развитым"
- Ибрагим Тоторкулов
Учиться местная молодежь будет по программе "Регион для молодых" в Черкесске на базе Центра инновационного молодежного технического творчества. Программа обучения будет сформирована с учетом кадровых запросов крупных предприятий региона, передает ТАСС.
"Ориентируемся на большие предприятия, получили заявки, какие нужны кадры. Это программисты-дессинаторы, швеи, дизайнеры, операторы плосковязальных машин: первый набор будет на эти специальности"
- Ибрагим Тоторкулов
Главные преимущества проекта – небольшой, до четырех месяцев, срок обучения, гарантированное трудоустройство и высокая зарплата – порядка 50 тыс рублей, - добавил министр.