Карачаево-Черкесия прирастет фруктохранилищами

Карачаево-Черкесия стремительно наращивает темпы производства фруктов и орехов. В этой связи республиканские власти приняли решение о строительстве новых и расширении уже действующих в регионе фруктохранилищ.

Через шесть лет площади для хранения фруктов в Карачаево-Черкесии значительно расширятся, рассказали в региональном Минсельхозе.

В частности, планируется строительство двух помещений для хранения фруктов, их общая площадь превысит 70 тыс т.

«Запланировано строительство двух фруктохранилищ на 60 тысяч тонн в рамках реализации инвестпроекта ООО "Архыз-Фрут Логистик» до 2030 года и на 10 тысяч тонн до конца 2024 года по проекту, который реализует ООО КФХ «Мичуринский»

– Минсельхоз КЧР

Также в ведомстве отметили, что недавно введенное в строй фруктохранилище в Адыге-Хабльском районе будет не только расширено но и дополнено современной линией по сортировке и упаковке продукции.

В Минсельхозе отметили, что работа по наращиваю мощностей фруктохранилищ крайне востребована. В частности, это связано с расширением садов интенсивного типа и орехоплодных насаждений.