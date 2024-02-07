Три школы на 1,2 тыс мест намерены построить в Карачаево-Черкесии в течение года

Власти КЧР рассчитывают до конца нынешнего года открыть три новых школы. Самая крупная из них будет рассчитана на 600 мест.

В Карачаево-Черкесии в 2024 году планируется открыть три современных школы общей вместимостью 1,2 тыс мест. Об этом рассказали в правительстве региона.

Самая крупная из них, рассчитанная на 600 мест, появится в ауле Адыге-Хабль. В ауле Хабез заработает школа, способная вместить 264 человека.

Кроме того, в течение года Черкесске должен быть построен новый корпус школы. В нем одновременно смогут учиться до 400 мальчишек и девчонок.