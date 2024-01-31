Главная детская поликлиника КЧР заработает в новом стандарте

Главную детскую поликлинику Карачаево-Черкесии ждет масштабная реконструкция, которая станет новым стандартом в медицине региона – ее перестроят с учетом саомых современных инноваций в этой сфере.

Лучшие практики организации современных медучреждений применят при реконструкции детской поликлиники в столице Карачаево-Черкесии, сообщил в своем Telegram-канале мэр Черкесска Алексей Баскаев.

"Поликлиника в Черкесске будет реконструирована по новому стандарту. Говорили о планировочных решениях: где будут располагаться кабинеты приема, регистратура, административная часть, запасные входы. Главное, все помещения должны быть перестроены и переоборудованы в соответствии с новым стандартом медицинской помощи"

- Алексей Баскаев

Сейчас руководители медучреждений и проектировщики в своей работе руководствуются лучшими практиками по строительству современных поликлиник – все в них направлено на удобство пациентов и медиков, передает "Интерфакс".

Новшества в поликлинике

Чтобы создать удобства родителям, потоки пациентов будут разделены в соответствии с площадью здания – так, уже на входе в медучреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут все нужные им условия. В поликлинике появится игровая зона, и медучреждение уже не будет вызывать отторжения у юных пациентов.

Также в поликлинике появятся комфортные вместительные лифты, открытые пространства и многое другое.

Напомним, детская поликлиника Черкесска находится в довольно старом здании 1989 года постройки – сейчас она рассчитана на 250 посещений в смену, хотя поток пациентов значительно больше – свыше 600 человек в день.