Главная детская поликлиника КЧР заработает в новом стандарте

Лучшие практики организации современных медучреждений применят при реконструкции детской поликлиники в столице Карачаево-Черкесии, сообщил в своем Telegram-канале мэр Черкесска Алексей Баскаев.
"Поликлиника в Черкесске будет реконструирована по новому стандарту. Говорили о планировочных решениях: где будут располагаться кабинеты приема, регистратура, административная часть, запасные входы. Главное, все помещения должны быть перестроены и переоборудованы в соответствии с новым стандартом медицинской помощи"
- Алексей Баскаев
Сейчас руководители медучреждений и проектировщики в своей работе руководствуются лучшими практиками по строительству современных поликлиник – все в них направлено на удобство пациентов и медиков, передает "Интерфакс".
Новшества в поликлинике
Чтобы создать удобства родителям, потоки пациентов будут разделены в соответствии с площадью здания – так, уже на входе в медучреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут все нужные им условия. В поликлинике появится игровая зона, и медучреждение уже не будет вызывать отторжения у юных пациентов.
Также в поликлинике появятся комфортные вместительные лифты, открытые пространства и многое другое.
Напомним, детская поликлиника Черкесска находится в довольно старом здании 1989 года постройки – сейчас она рассчитана на 250 посещений в смену, хотя поток пациентов значительно больше – свыше 600 человек в день.