Свыше 50 объектов здравоохранения отремонтируют и построят на Ставрополье за год

В течение 2024 года в Ставропольском крае намерены осуществить ремонт 46 медицинских объектов. Об этом рассказали 31 января в региональном правительстве.
За этот год также планируется построить 7 новых объектов.
"Существенные средства предусмотрены на реализацию президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения - 1,9 млрд. Это позволит построить 7 объектов здравоохранения, поставить и смонтировать 5 быстровозводимых модульных конструкций, отремонтировать 46 объектов, приобрести 740 единиц оборудования и 118 единиц автотранспорта"
– пресс-служба правительства
В том году на Ставрополье был произведен капитальный ремонт 82 медицинских объектов, еще 5 объектов возвели.
Ожидается, что в нынешнем году на здравоохранение в крае будет потрачено более 32 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с 2023 годом.