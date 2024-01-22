Сельские больницы Ставрополья получили новые машины скорой

Ставропольские селяне теперь смогут получать более качественную экстренную медицинскую помощь. Сегодня селам края были переданы новые "скорые".
Парк автомобилей скорой помощи Ставропольского края пополнился свежими машинами, рассказал глава региона.
По словам Владимира Владимирова, в рамках соответствующего нацпроекта врачи получили 17 "карет" скорой. Все они найдут применение в сельских больницах.
"А еще сегодня в сельские территории мы передали 3 передвижных медицинских комплекса, укомплектованных современным оборудованием. Их получили Александровский, Андроповский и Труновский округа"
– губернатор
Чиновник уточнил, что, благодаря этим комплексам, станет возможным проводить широкую профилактику самых разных заболеваний, вплоть до онкологии и туберкулеза. Пригодятся они также и для диспансеризации и профосмотра.