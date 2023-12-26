Скорая помощь в Ереване начнет ездить на мопедах

В скором времени на дорогах Еревана появится новый вид скорой помощи. Они будут передвигаться на мопедах.

В ближайшее время врачи "скорой помощи" в Ереване начнут перемещаться на мопедах. Об этом заявил исполняющий обязанности главы управления здравоохранения столичной мэрии.

"В ближайшее время мы планируем предоставление услуг и посредством мопедов. Конечно, здесь есть над чем поработать. Необходимо найти подходящих специалистов, которые будут иметь соответствующее образование и водить мопед, а также надо изменить стандарты"

– Давид Карапетян

Он подчеркнул, что на мопедах планируется приезжать к гражданам, которым нужна лишь первая помощь, а не лечение в больнице.