Вестник Кавказа

Скорая помощь в Ереване начнет ездить на мопедах

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени на дорогах Еревана появится новый вид скорой помощи. Они будут передвигаться на мопедах.

В ближайшее время врачи "скорой помощи" в Ереване начнут перемещаться на мопедах. Об этом заявил исполняющий обязанности главы управления здравоохранения столичной мэрии.

"В ближайшее время мы планируем предоставление услуг и посредством мопедов. Конечно, здесь есть над чем поработать. Необходимо найти подходящих специалистов, которые будут иметь соответствующее образование и водить мопед, а также надо изменить стандарты"

– Давид Карапетян

Он подчеркнул, что на мопедах планируется приезжать к гражданам, которым нужна лишь первая помощь, а не лечение в больнице.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Телеграм
1775 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы