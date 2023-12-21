Врача скорой помощи жестоко избили в Ереване

Нападение на врача скорой, прибывшего на вызов, произошло сегодня в Ереване. Медик получил сотрясение мозга, агрессоры уже задержаны.

Оказывавший помощь пациенту врач скорой подвергся нападению в столице Армении, рассказала глава Минздрава Анаит Аванесян.

По ее словам, побои были нанесены мужчине, когда он находился при исполнении обязанностей.

Пресс-секретарь мэрии позже сообщил подробности возмутительного ЧП. По словам Айка Костаняна, сегодня утром 41-летний горожанин вызвал на дом скорую. Причем мужчина обращался в "неотложку" уже в 30-й раз за только начавшийся год.

Когда врач приехал, пациент потребовал, чтобы тот ввел ему обезболивающее – наркотический опиоид трамадол. Однако доктор отказался, пояснив, что использует другое лекарство, и попросил дать ему возможность самому выполнять свою работу. В ответ "больной" стал ругаться и высказывать оскорбления. В итоге трое мужчин избили врача. Позже у него нашли сотрясение мозга, а также ушиб носа и ссадины на лице.

По данным полиции, по делу задержаны два человека – это братья 23 и 24 лет. Дело запущено в производство, передает Sputnik Армения.