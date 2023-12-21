Утраченный Ереван: перестроенные памятники армянской столицы

Современный Ереван "славится" заброшенными с советских времен объектами, но некоторым инфраструктурным объектам все-таки "повезло" возродиться в ином статусе. Выиграл ли от этого город или "что имеем - не храним, потерявши – плачем"? Расскажем о трех известных объектах армянской столицы, современное состояние которых больше огорчает, нежели радует.

Центральный крытый рынок

На проспекте Месропа Маштоца (в прошлом Ленина), в двух шагах от Голубой мечети, расположилось здание некогда главного крытого рынка АрмССР.

Что было?

Поскольку концепция развития советских городов на рубеже 1950-1960-х не предполагала строительство круглосуточных супермаркетов в шаговой доступности, в районных и административных центрах СССР часто строили большие крытые рынки, которые позволяли одновременно принимать сотни посетителей. Построенный в 1952 году по проекту архитектора Григора Агабабяна ереванский крытый рынок по своему функционалу ничем не отличался от тысяч аналогичных. Но там можно было закупаться продукцией армянских аграриев со всей республики, которую порой нельзя была отыскать в магазинах или на оптовых ярмарках.

Архитектура рынка была простой и представляла собой широкое прямоугольное помещение (70 метров в длину и 32 в ширину), соединенное единым арочным пролетом. Однако кроме привычных для таких строений складов, холодильных камер и торговых рядов на территории рынка работала библиотека, почта и даже радиоузел. Дизайн фасада был выдержан в средневековом стиле и напоминал восточный базар, который украшали изображения животных.

Что стало?

После распада СССР рынок быстро приватизировали. Собственник собирался расширить помещение, однако вскоре выяснилось, что по соседству со зданием нет свободной земли. В изначальном виде рынок просуществовал до 2012 года, пока окончательно не был закрыт и перестроен в обычный супермаркет. Из колоритной городской достопримечательности крытый рынок превратился в непримечательную торговую точку, чей фасад никак не соответствует его внутреннему содержанию.

Ереванский цирк

Улицу Агатангехоса (в прошлом Бакинских комиссаров) когда-то украшало здание столичного цирка, попасть в который мечтал каждый ребенок АрмССР.

Что было?

Первое постоянное здание цирка в Ереване представляло собой деревянный балаган. Фундаментальное здание с полноценным манежем построили лишь в 1939 году, а в 1962 году его полностью реконструировали. Старое здание цирка было хорошо узнаваемым благодаря заметному куполу высотой 18 метров и дизайну строения, выдержанного в стиле античного амфитеатра. Зрительный зал был рассчитан на 1,5 тыс. человек. Кроме привычных для подобных сооружений вспомогательных помещений общепита, в здании цирка были предусмотрены вольеры для долговременного содержания цирковых животных, которых можно было посмотреть вне представлений. Под куполом ереванского цирка выступали буквально все именитые советские артисты циркового искусства, в том числе неподражаемый Леонид Енгибаров.

Что стало?

Как и многие объекты армянской столицы, цирк был приватизирован. Новые владельцы выжимали из здания последнее до тех пор, пока не стало очевидно, что оно требует капитального ремонта. Инвестировать в реконструкцию вызвался российский бизнесмен Самвел Карапетян. Правда, очень скоро здание внезапно было признано аварийным. Очевидно, бизнесмену было проще и дешевле уничтожить старое и построить новое. Цирк снесли в 2012 году, а на его месте возвели современную арену, многократно увеличив ее вместимость. Сегодня ереванский цирк, который пока еще не работает, похож на бизнес центр, нежели на театр циркового искусства.

Кинотеатр "Россия"

На проспекте Тиграна Меца (в прошлом Октябрьском) расположено здание бывшего кинотеатра, который признан самым смелым проектом армянских модернистов.

Что было?

Проект кинотеатра был подготовлен в 1971 году архитекторами Грачьей Погосяном, Артуром Тарханяном и Спартаком Хачикяном, авторами ныне снесенного ереванского Дома молодежи. Архитектурный замысел был воспринят неоднозначно. Большинство членов Союза архитекторов все же признали проект, до конца не понимая, на что будет похоже будущее здание кинотеатра. Авторам пришлось подготовить внушительных размеров макет специально для строительных бригад, поскольку те также не понимали, что они строят. Торжественное открытие состоялось в декабре 1974 года. Буквально на следующий день кинотеатр принял первых зрителей.

В кинотеатре "Россия" было два больших зала на 1600 и 1000 мест, а также малый зал на 280 мест. Здание было похоже на парящее судно, а кто-то усматривал в архитектурном замысле авторов две морские волны. Комплекс кинотеатра предусматривал выставочные залы, танцплощадки, кафе. Кинозалы украшали многочленные скульптуры. Говорят, что для реализации масштабного проекта архитекторам пришлось отказаться от национального названия кинотеатра, а поскольку в Ереване уже был кинотеатр "Москва", было принято решение назвать его "Россия".

Что стало?

После приватизации кинотеатра его превратили в ярмарку. Внутренне оформление интерьеров кинозалов было разрушено. Экранов и мебели не сохранилась. Первый этаж комплекса превратился в многочисленные витрины и павильоны. Глядя на современное состояние бывшего кинотеатра, может показаться, что некогда величественное строение находится в плену архаичной торговли.