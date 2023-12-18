Утерянный Ереван: снесенные исторические памятники армянской столицы

Современный Ереван "славится" заброшенными с советских времен объектами. До сих пор немало таких зданий "украшает" армянскую столицу, и перспективы их неясны. Но есть объекты, которые все-таки были снесены. Выиграл ли от этого город или "что имеем - не храним, потерявши – плачем"? Расскажем о трех некогда заброшенных объектах, которых больше нет.

Гостиница "Севан"

На углу ереванской площади Степана Шаумяна, на пересечении улиц Хоренаци и Саргсяна, когда-то стояло здание одной из самых узнаваемых гостиниц АрмССР, которого сегодня больше нет.

Что было?

В период активной застройки молодой столицы советской Армении, архитектор Николай Буниатян предложил построить первую в республике гостиницу класса "люкс" в том месте, где в досоветский период располагались гостиничные ряды. Проект был готов к 1930 году, основное здание возвели через 5 лет, а в 1939 году достроили корпус со стороны улицы Хоренаци (в то время Карла Маркса). Четырехэтажное здание органично вписалось в проект будущей площади. В помещении дополнительного корпуса разместились кафе и ресторан, окна которого были украшены морскими узорами и орнаментом. Войти в ресторан можно было как с улицы, так из вестибюля гостинцы. Многие постояльцы отмечали уютное расположение "Севана" между двумя парками - Кировским и имени Коммунаров (ныне Детский и Парк 2750-летия основания Еревана).

Что стало?

История разорения "Севан" трагична. Официально гостиницу закрыли в 1995 году из-за низкого притока туристов. В том же году здание было спешно продано обитавшему в то время в Лондоне бизнесмену Ваче Манукяну, превратившему некогда уютную гостиницу в пристанище бездомных. Здание простояло до 2004 года, пока не было в одночасье снесено. Ни рекомендации тогдашних ереванских архитекторов, ни многочисленные протесты общественности не смогли остановить злонамеренный снос.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Со временем выяснилось, что бизнесмену была нужна не гостиница, а лишь земля, а также то, что в деле приобретения здания были установлены элементы коррупционной сделки. Пообещав построить суперсовременную гостиницу, Ваче Манукян залег на дно, а угол площади Шаумяна превратился в пустырь, по соседству с которым сегодня красуется здание Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Дом офицеров

Недалеко от площади Шаумяна, на улице Вазгена Саргсяна (в прошлом также носившей имя советского революционера), в двух шагах от Площади Республики располагался Дом офицеров, на месте которого сегодня стоит безликий бизнес-центр.

Что было?

История здания, известного как Дом офицеров, началась задолго до установления советской власти. Построенное середине XIX века оно изначально было лицеем, который позже переехал. До революции в одной его половине успели пожить две купеческие семьи (Хандамировы и Джанполадяны), а во второй - долгое "лимонадный король" провинциального Еревана Хачатур Гилянц наладил производство безалкогольного напитка

Позже Джанполадяны обосновались по другому адресу, открыв на месте бывших апартаментов клуб, который впоследствии превратился в театр. Театр Джанполадяна "Гранд Иллюзион" фактически был первым театром в Эриванской губернии со своим залом, где выступали молодые армянские артисты. В 1908 году там выступал хор, которым руководил Комитас.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В период революции дом был национализирован, успел побыть ТЮЗом и даже приютом для сирот, пока не был передан на баланс Закавказского военного округа в качестве Дома офицеров.

Что стало?

Дом офицеров числился на балансе Министерства обороны Армении до 2007 года; по просьбе потомков купца Есаи Джанполадяна, на фасаде здания были установлены памятные доски.

Но это не уберегло памятник архитектуры от сноса в 2008 году после продажи здания некой итальянской компании, построившей на том месте бизнес-центр с нетипичным и неуместным для Еревана названием Piazza Grande.

Скульптура "Слава труду"

Площадь труда (Ашхатанки) в промышленном районе Шенгавит когда-то украшала скульптура "Слава труду", в народе именовавшаяся "памятник рабочему".

Что было?

Творение скульптора-монументалиста Ары Арутюняна (автора монумента "Мать-Армения") было выполнено из чугуна. 11-метровый памятник установили на одной из площадей промышленного района в 1982 году. Величественная скульптура была одним из символов Шенгавита, одновременно пугая и восхищая тех, кто видел ее в первый раз, поднимаясь по ступенькам станции метро "Заводская" ("Горцаранаин").

Что стало?

Скульптура была демонтирована и распилена в 1997 году. Скульптор Арутюнян тяжело переживал акт вандализма, называя его неадекватной и невменяемой политикой новоиспеченной армянской политической элиты, бездумно боровшейся с советским наследием.

"Рабочего" снесли за одну ночь, вывезя в неизвестном направлении. Его остатки через много лет нашли на территории одной из промзон. Сегодня на месте памятника расположился строительный рынок. Символично, что после демонтажа "рабочего", промышленный потенциал Шенгавита стал угасать; больше не дымят градирни Ереванской ТЭЦ, давно разрушены и снесены ЕрАЗ, Ереванский шинный и станкостроительный заводы, а гигант химической промышленности "Наирит" тихо догнивает под открытым небом.