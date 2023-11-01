Утерянный Ереван: завод, "кукуруз" и трамваи

Современный Ереван "славится" заброшенными с советских времен объектами. До сих пор немало таких зданий "украшает" армянскую столицу, и перспективы их неясны. Но есть объекты, которые все-таки были снесены. Выиграл ли от этого город или "что имеем - не храним, потерявши – плачем"? Расскажем о трех некогда заброшенных объектах, которых больше нет.

Ереванский шинный завод. (ЕШЗ)

На противоположной стороне от завода "Наирит", на улице Таманцинери, располагался Ереванский шинный завод, чья продукция колесила по всему Южному Кавказу.

Что было?

Завод был построен в 1943 году. Соседство с гигантом химической промышленности предопределило успех развития первого и единственного в Армении предприятия по выпуску готовых автомобильных покрышек. Территория завода была внушительной: кроме главного цеха и здания заводоуправления, ЕШЗ представлял собой более 20 цехов, где производились и тестировались готовые покрышки самых разных диаметров. Злые языки поговаривали, что качество ереванских покрышек было далеко не самое лучшее, а потому автолюбители старались доставать продукцию Бобруйского или Московского шинных заводов.

Что стало?

Время фактического прекращения производства ереванской "шинки" - 1997 год. Бывшие работники предприятия покидали его с нескрываемой горечью, поскольку многим из них завод так и не выплатил зарплату. До 2016 года предприятие простаивало, пока не было полностью снесено. Не осталось буквально ничего, поэтому прогуливаясь вдоль улицы Таманцинери, сложно представать, что на месте огромного заброшенного пустыря когда-то был завод. Сейчас там можно увидеть лишь скромную мойку самообслуживания.

Дом молодежи

В советское время на холме у проспекта Сараланджа возвышался необычный культурно-развлекательный и гостиничный комплекс, прозванный в народе "наклонной кукурузой" (крацац кукурз).

Что было?

"Кукурузу" построили в 1970 году по проекту архитекторов Артура Тарханяна, Спартака Хачикяна, Мартина Закаряна и Грачья Погосяна в лучших традициях армянского модернизма: множество просторных помещений, где функционировали киноконцертный зал, кафе, рестораны, выставочные залы, музыкальные кружки, творческие мастерские. Дом молодежи был ориентирован на проведение фестивалей, симпозиумов, церемоний бракосочетания и задумывался как место, где молодежь со всего мира могла бы встречаться и общаться. Над комплексом возвышалась высокая 14-этажная гостиничная башня на 500 мест, которую венчала уютная летняя терраса с панорамным видом на Ереван.

Что стало?

Здание Дома молодежи снесли в 2006 году. В заключении экспертизы было сказано, что по техническим причинам, гостиница больше не могла выполнять свои функции. "Кукуруза" не была аварийной, однако снесли ее быстро. Памятник армянского модернизма навсегда превратился в груду камня и бетона. В 2010 году некий иностранный инвестор грозился построить на месте Дома молодежи современный гостиничный комплекс на 225 мест. Но строительство так и не началось, а инвестор куда-то исчез. Сейчас на месте "кукурузы" огромный пустой котлован.

Трамвайное депо №1

Широкий ереванский проспект Аршакуняца когда-то был небольшой улицей на окраине молодой столицы АрмССР, где было построено первое в республике трамвайное депо.

Что было?

Трамвайное сообщение между районами города началось 12 января 1933 года. В 1930-х строительство жилых домов в районе первого депо считалось непривлекательным, однако уже в 1950-х депо оказалось на стыке центральных городских магистралей, а неподалеку от него возводились жилые кварталы, цирк и кинотеатр "Россия". Тем не менее жители армянской столицы не жаловались на соседство с трамвайным депо: удобный общественный транспорт мог еще долгое время справляться с пассажиропотоком без необходимости строительства метро.

Что стало?

Трамвайное депо №1 прекратило свое существование 2002 году. Дефицит электроэнергии и всеобщая автомобилизация способствовали постепенному разорению электротранспорта. Депо снесли, а на его месте вскоре выросло несколько жилищных комплексов и торговых центров. Оставшиеся к тому времени подвижные составы переехали во второе депо, где прекратили свое существование зимой 2004 года, поставив точку в истории ереванского трамвая.