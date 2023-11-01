Утерянный Ереван: завод, "кукуруз" и трамваи

Ереванский шинный завод. (ЕШЗ)
На противоположной стороне от завода "Наирит", на улице Таманцинери, располагался Ереванский шинный завод, чья продукция колесила по всему Южному Кавказу.
Что было?
Завод был построен в 1943 году. Соседство с гигантом химической промышленности предопределило успех развития первого и единственного в Армении предприятия по выпуску готовых автомобильных покрышек. Территория завода была внушительной: кроме главного цеха и здания заводоуправления, ЕШЗ представлял собой более 20 цехов, где производились и тестировались готовые покрышки самых разных диаметров. Злые языки поговаривали, что качество ереванских покрышек было далеко не самое лучшее, а потому автолюбители старались доставать продукцию Бобруйского или Московского шинных заводов.
Что стало?
Время фактического прекращения производства ереванской "шинки" - 1997 год. Бывшие работники предприятия покидали его с нескрываемой горечью, поскольку многим из них завод так и не выплатил зарплату. До 2016 года предприятие простаивало, пока не было полностью снесено. Не осталось буквально ничего, поэтому прогуливаясь вдоль улицы Таманцинери, сложно представать, что на месте огромного заброшенного пустыря когда-то был завод. Сейчас там можно увидеть лишь скромную мойку самообслуживания.
Дом молодежи
В советское время на холме у проспекта Сараланджа возвышался необычный культурно-развлекательный и гостиничный комплекс, прозванный в народе "наклонной кукурузой" (крацац кукурз).
Что было?
"Кукурузу" построили в 1970 году по проекту архитекторов Артура Тарханяна, Спартака Хачикяна, Мартина Закаряна и Грачья Погосяна в лучших традициях армянского модернизма: множество просторных помещений, где функционировали киноконцертный зал, кафе, рестораны, выставочные залы, музыкальные кружки, творческие мастерские. Дом молодежи был ориентирован на проведение фестивалей, симпозиумов, церемоний бракосочетания и задумывался как место, где молодежь со всего мира могла бы встречаться и общаться. Над комплексом возвышалась высокая 14-этажная гостиничная башня на 500 мест, которую венчала уютная летняя терраса с панорамным видом на Ереван.
Что стало?
Здание Дома молодежи снесли в 2006 году. В заключении экспертизы было сказано, что по техническим причинам, гостиница больше не могла выполнять свои функции. "Кукуруза" не была аварийной, однако снесли ее быстро. Памятник армянского модернизма навсегда превратился в груду камня и бетона. В 2010 году некий иностранный инвестор грозился построить на месте Дома молодежи современный гостиничный комплекс на 225 мест. Но строительство так и не началось, а инвестор куда-то исчез. Сейчас на месте "кукурузы" огромный пустой котлован.
Трамвайное депо №1
Широкий ереванский проспект Аршакуняца когда-то был небольшой улицей на окраине молодой столицы АрмССР, где было построено первое в республике трамвайное депо.
Что было?
Трамвайное сообщение между районами города началось 12 января 1933 года. В 1930-х строительство жилых домов в районе первого депо считалось непривлекательным, однако уже в 1950-х депо оказалось на стыке центральных городских магистралей, а неподалеку от него возводились жилые кварталы, цирк и кинотеатр "Россия". Тем не менее жители армянской столицы не жаловались на соседство с трамвайным депо: удобный общественный транспорт мог еще долгое время справляться с пассажиропотоком без необходимости строительства метро.
Что стало?
Трамвайное депо №1 прекратило свое существование 2002 году. Дефицит электроэнергии и всеобщая автомобилизация способствовали постепенному разорению электротранспорта. Депо снесли, а на его месте вскоре выросло несколько жилищных комплексов и торговых центров. Оставшиеся к тому времени подвижные составы переехали во второе депо, где прекратили свое существование зимой 2004 года, поставив точку в истории ереванского трамвая.