Международная конференция по редким заболеванием пройдет в Ереване

Через полторы недели в армянской столице состоится конференция по редким заболеванием. В ней примут участие врачи самых разных специальностей.
В конце следующей недели Ереван примет международную конференцию по редким заболеваниям. Соответствующую информацию подтверждают армянские СМИ.
Конференция состоится в одной из столичных гостиниц и будет длиться два дня – 22 и 23 ноября.
В мероприятии примут участие врачи самых разных специальностей. Участникам конференции обещают предоставить восемь кредитов НПО.