Вестник Кавказа

Международная конференция по редким заболеванием пройдет в Ереване

Международная конференция по редким заболеванием пройдет в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через полторы недели в армянской столице состоится конференция по редким заболеванием. В ней примут участие врачи самых разных специальностей.

В конце следующей недели Ереван примет международную конференцию по редким заболеваниям. Соответствующую информацию подтверждают армянские СМИ.

Конференция состоится в одной из столичных гостиниц и будет длиться два дня – 22 и 23 ноября.

В мероприятии примут участие врачи самых разных специальностей. Участникам конференции обещают предоставить восемь кредитов НПО.

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