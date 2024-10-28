Автобусы изолируют от автомобилей в Ереване

На дорогах армянской столицы скоро появятся бетонные барьеры. Они позволят изолировать общественный транспорт от других машин.

В Ереване в скором времени установят бетонные барьеры, которые отделят автобусные линии от других автомобилей. Об этом рассказал 5 ноября мэр города Тигран Авинян.

Выступая на заседании парламентских комиссий, градоначальник подчеркнул, что в столице Армении станет больше выделенных полос для автобусов и улиц с односторонним движением.

Авинян также поведал, что изменения коснутся всех административных районов города, а не одного центра.

Напомним, ранее столичная мэрия анонсировала введение единого коридора для общественного транспорта.