Вестник Кавказа

Автобусы изолируют от автомобилей в Ереване

Автобусы изолируют от автомобилей в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На дорогах армянской столицы скоро появятся бетонные барьеры. Они позволят изолировать общественный транспорт от других машин.

В Ереване в скором времени установят бетонные барьеры, которые отделят автобусные линии от других автомобилей. Об этом рассказал 5 ноября мэр города Тигран Авинян.

Выступая на заседании парламентских комиссий, градоначальник подчеркнул, что в столице Армении станет больше выделенных полос для автобусов и улиц с односторонним движением.

Авинян также поведал, что изменения коснутся всех административных районов города, а не одного центра.

Напомним, ранее столичная мэрия анонсировала введение единого коридора для общественного транспорта.

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