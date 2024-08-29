Вестник Кавказа

Водитель замглавы МИД Армении подрабатывал "левыми" визами

Водитель замглавы МИД Армении подрабатывал "левыми" визами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава ереванского турагентства организовала преступный тандем с водителем замглавы МИД Армении Ваана Костаняна, который как лицо приближенное обещал решить вопрос с визами в посольстве США.

Сотрудник МИД Армении оказался в центре скандала, связанного с мошенничеством, да еще и с визами США, пишет газета "Жоговурд"․

Как рассказали две женщины, которые планировали с семьями поехать в США, для помощи в оформлении виз обратились в ереванское турагентство "Ава Тревел", директор которого Нуне Софьян заверила, что сможет без труда решить вопрос, фиктивно "трудоустроив" часть заявителей на работу в МИД Армении, что мгновенно разрешит все проблемы, передает Sputnik Армения.

За свои услуги агентесса попросила $7 тыс за каждого, женщины наскребли деньги, продав свои квартиры, но этого оказалось мало: требовалось еще $7 тыс – для водителя замглавы МИД Ваана Костаняна Ерджаника Умрмшатяна, который и отвезет их в посольство на "представительном" автомобиле ведомства.

Умршатян действительно отвез заявителей, но вот виз им американские бюрократы все же не дали.

Женщины потребовали вернуть деньги, но уже у замминистра Ваана Костаняна, которого они видели в компании Умршатяна. Однако тот заявил, что водитель был уволен еще до его назначения, а в сложившейся ситуации теперь будет разбираться прокуратура.

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