Вестник Кавказа

В Армении активизировались кибермошенники

В Армении активизировались кибермошенники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За последние годы в Армении в разы выросли хищения денег у граждан с использованием компьютерных технологий: самыми популярными стали финансовые "инвестиции", хищение персональных данных и предложения "хорошей работы".

В Армении растет компьютерная грамотность населения, а вместе с ней кратно выросли хищения с использованием компьютерных технологий, заявил глава отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ УП Айк Мкртчян.

"Так, если в 2019-2020 годах было зарегистрировано 300 случаев финансовых хищений в киберпространстве, то в 2022 году было зарегистрировано 1150 случаев финансовых хищений, в 2023 году - 1198 случаев. Однако часто киберпреступления остаются нераскрытыми, так как граждане не обращаются в правоохранительные структуры"

- Айк Мкртчян

Анализ ситуации последних двух лет показывает, что в стране преобладают "инвестиционные" мошенничества – это когда граждан посредством рекламы в том числе в соцсетях завлекают делать вложения под большие проценты, обещая в короткий срок огромную прибыль, передает Sputnik Армения.

Никуда не делись и хищения личных данных, однако тема все же потеряла актуальность из-за того, что население научилось определять мошенников по ухваткам и манере общения.

Еще одно, типично "армянское" мошенничество - фальшивые предложения очень хорошо оплачиваемой и непыльной работы за "небольшой процент", на которое охотно "клюют" люди всех возрастов и профессий.

Мкртчян призвал граждан не забывать простую истину: в сети невозможно быстро заработать большие деньги, ничего не делая, а бесплатный сыр лежит только в мышеловке.

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