Баку: Ереван стремится отвлечь общественность от реальной ситуации

В МИД Азербайджана ответили на заявления главы МИД Армении о "мирном соглашении" и коммуникациях. Слова Арарата Мирзояна прокомментировал пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

Руководство Армении снова пытается отвлечь внимание общественности от реальной ситуации, заявил, выразив в связи с этим сожаление, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Таким образом дипломат прокомментировал слова главы армянского МИД по поводу "мирного соглашения" и коммуникаций.

Гаджизаде напомнил, что Ереван дал ответ на июньские комментарии Баку по проекту соглашения о мире лишь спустя 70 дней – в конце августа. При этом в ответе не содержалось адекватной реакции на комментарии Азербайджана, напротив, Ереван предпринял попытку закрыть глаза на проблемы, вычеркнув из проекта соглашения положения, которые должны были быть отражены в нем.

Пресс-секретарь МИД АР уточнил, что много положений по проекту уже удалось согласовать, а именно порядка 80%, достичь согласования некоторых моментов пока не представляется возможным.

"Однако это не означает, что соглашение должно быть подписано, как предложила армянская сторона, с удалением из проекта несогласованных положений. Это нельзя считать приемлемым. Потому что, чтобы мирное соглашение было устойчивым и успешным, в проекте должны быть прояснены проблемные вопросы между двумя странами по ряду направлений"

– Айхан Гаджизаде

Дипломат также рассказал, что при этом возникают вопросы относительно истинных намерений Еревана: ведь Армения не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану, выражает желание возобновить работу Минской группы и призывает подписать мирное соглашение в любой, даже в сокращенной форме.

"Для подписания проекта соглашения Армения должна в первую очередь внести соответствующие изменения в свою конституцию, в которой в настоящее время отражены территориальные претензии к нашей стране"

– пресс-секретарь МИД АР

Что касается коммуникаций, то Гаджизаде констатировал, что армянская сторона, будучи в курсе наличия письменно закрепленных и подписанных обязательств по открытию коммуникаций между западными регионами Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой, не соблюдает их на протяжении четырех лет.

"Что касается заявления о привлечении к процессу на территории обеих стран иностранной частной компании, отметим, что Азербайджан никогда не обсуждал привлечение к процессу третьей стороны на своей территории. Если армянская сторона действительно заинтересована в открытии коммуникаций в регионе, она должна выполнить взятые на себя обязательства"

– дипломат